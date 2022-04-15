Громадянин Швеції продав свою яхту аби купити гуманітарну допомогу для Україні. Автомобілі швидкої допомоги дістануться містам які потерпали від загарбників.

Житель Швеції продав свою вітрильну яхту та зробив перший внесок, щоб придбати машини швидкої допомоги для міста Тростянця на Сумщині, яке тривалий час перебувало під окупацією. Про це повідомляє Тростянецька міська рада.

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Чоловік особисто приїхав за кермом однієї з карет. Зазначається, що у Швеції багато звичайних лікарів вносили власні кошти, щоб придбати ці авто.

Відомо, що наступного разу громадяни Швеції планують привезти ще десять автомобілів швидкої допомоги для України.