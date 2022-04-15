Гражданин Швеции продал свою яхту чтобы купить гуманитарную помощь для Украины. Автомобили скорой помощи достанутся городам которые пострадали от захватчиков.

Житель Швеции продал свою парусную яхту и сделал первый взнос, чтобы приобрести машины скорой помощи для города Тростянца на Сумщине, который длительное время находился под оккупацией. Об этом сообщает Тростянецкий городской совет.

Читайте также: Израиль отправил еще 6 машин скорой помощи для Украины

Мужчина лично приехал за рулем одной из карет. Отмечается, что в Швеции многие обычные врачи вносили собственные средства, чтобы приобрести эти авто.

Известно, что в следующий раз граждане Швеции планируют привезти еще десять автомобилей скорой помощи для Украины.