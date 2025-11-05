Підтвердження даних онлайн у сервісних центрах МВС: як це працює

Підтвердження особи під час отримання онлайн-послуг МВС здійснюється за алгоритмом, що прописаний у вимогах українського законодавства щодо захисту персональних даних. Сервісні центри МВС наголошують: для успішного уточнення або зміни відомостей у державних реєстрах необхідно використовувати лише офіційні способи електронної ідентифікації.

До таких способів належать Дія.Підпис або система ID.GOV.UA, яка включає електронний підпис або авторизацію через BankID. Детальний порядок підтвердження особи розміщено на офіційних ресурсах Головного сервісного центру МВС. Перед подачею електронного звернення варто ознайомитися з цими інструкціями, щоб уникнути помилок та відмов у розгляді.

Чому обсяг листа обмежний

Обсяг електронного листа, що надсилається разом із документами, не повинен перевищувати 5 мегабайтів. Ліміт встановлено для стабільної роботи сервісів та швидкої доставки звернень.

У сервісних центрах зазначають, що громадяни нерідко обирають неофіційні способи ідентифікації, надсилаючи фото із паспортом у руках, документ перед обличчям чи відео накладання власноручного підпису. Інколи надходять навіть фото, зроблені під час відпочинку на природі, із підписом, що це доказ особистості. Такі матеріали не можуть вважатися підтвердженням особи згідно з нормативно-правовими актами українського законодавства.

Що не варто використовувати

Українське законодавство не містить вимоги щодо фотографування з документами або відеофіксації підпису. Натомість особа повинна авторизуватися через державні цифрові сервіси та надати скан-копії документів із накладеним електронним підписом, коли йдеться про звернення, що вимагає підтвердження персональних даних.

Якщо ж під час автоматизованої перевірки виникають розбіжності між реєстрами або інформацію неможливо підтвердити технічним шляхом, громадянину може бути запропоновано особисто відвідати сервісний центр МВС. У такому випадку перевірка особи здійснюється на місці, а всі зміни вносяться вручну.

У сервісних центрах закликають користуватися виключно офіційними інструментами ідентифікації, завантажувати лише якісні й читабельні копії документів та уважно дотримуватися рекомендацій, оприлюднених на офіційних ресурсах.

Мета сервісних центрів МВС полягає у тому, щоб державні послуги були доступними онлайн, без зайвих візитів і додаткових вимог, але водночас гарантували передбачений українськими законами рівень захисту персональних даних. Дотримання зрозумілого й нормативно визначеного алгоритму дає можливість отримати послугу швидко, легко та без ризиків для безпеки інформації.