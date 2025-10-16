Що робити, коли права не відображаються в Дії

Якщо під час зупинки транспортного засобу поліцейський просить пред’явити посвідчення водія, водій зобов’язаний показати його у фізичному або електронному форматі. Проте цифрові документи в застосунку Дія або відображаються не у всіх.

Чому посвідчення може не відображатися в Дії

Це найчастіше стосується документів, виданих до 2013 року. Тоді облік посвідчень вівся переважно у паперовій формі, і дані не були внесені до єдиного державного реєстру транспортних засобів. Через це такі посвідчення не підтягуються в електронних сервісах.

У подібних випадках водій повинен мати при собі оригінал посвідчення, адже непред’явлення документа на вимогу поліцейського є порушенням, що тягне адміністративну відповідальність.

Відповідальність за відсутність посвідчення

Згідно зі статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено такі санкції:

ч.1 — керування без наявності або пред’явлення посвідчення: 425 грн;

ч.2 — керування без права або передача авто такій особі: 3400 грн;

ч.3 — керування з тимчасовим обмеженням у праві: позбавлення права керування на 3–6 місяців;

ч.4 — керування після позбавлення права: 20 400 грн;

ч.5 — повторне порушення (ч.2–4): 40 800 грн + позбавлення права керування на 5–7 років + можливе вилучення авто.

Як обміняти посвідчення старого зразка

Обмінювати старе посвідчення на нове, як правило, немає сенсу. Старі посвідчення водія довічні й не мають кінцевого терміну дії. Нові, які видаються зараз – тимчасові та видаються максимум на 30 років.

Щоб оновити посвідчення і зробити його доступним у цифрових сервісах:

Запишіться до сервісного центру МВС:

через онлайн-сервіс Е-запис (за 21 день наперед);

або безпосередньо у терміналі центру — у день звернення.

Підготуйте документи:

паспорт або ID-картку з витягом про місце проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

чинне посвідчення, що підлягає обміну;

медичну довідку (на період “воєнного стану” — необов’язкова).

Вартість послуги: близько 608 грн (без урахування банківської комісії).

Нове посвідчення видають у день звернення, після чого воно автоматично з’являється у кабінеті водія та Дії.

Яким є нове посвідчення

Оновлене посвідчення — це тимчасова пластикова картка європейського зразка, із кількома рівнями захисту від підробок. Термін дії — до 30 років.