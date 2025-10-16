Что делать, когда права не отображаются в Дії

Если во время остановки транспортного средства полицейский просит предъявить водительское удостоверение, водитель обязан показать его в физическом или электронном формате. Однако цифровые документы в приложении Дія или отображаются не у всех.

Читайте также: Как восстановить "права" после лишения права управления

Почему удостоверение может не отображаться в Дії

Это чаще всего касается документов, выданных до 2013 года. Тогда учет удостоверений велся преимущественно в бумажной форме, и данные не были внесены в единый государственный реестр транспортных средств. Поэтому такие удостоверения не подтягиваются в электронных сервисах.

В подобных случаях водитель должен иметь при себе оригинал удостоверения, ведь непредъявление документа по требованию полицейского является нарушением, что влечет административную ответственность.

Выбираете авто для родителей? Они ценят качество, надежность и проверенные временем технические решения. SUZUKI Vitara оснащена простым и одновременно надежным бензиновым двигателем и гидротрансформаторной коробкой передач, обладает высоким клиренсом и прекрасной обзорностью. А еще – удобный салон и вместительный багажник. То, что нужно родителям! Рекламна інформація

Ответственность за отсутствие удостоверения

Согласно статье 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусмотрены следующие санкции:

ч.1 - управление без наличия или предъявления удостоверения: 425 грн;

ч.2 - управление без права или передача авто такому лицу: 3400 грн;

ч.3 - управление с временным ограничением в праве: лишение права управления на 3–6 месяцев;

ч.4 - управление после лишения права: 20 400 грн;

ч.5 - повторное нарушение (ч.2–4): 40 800 грн + лишение права управления на 5–7 лет + возможно изъятие авто.

Как обменять удостоверение старого образца

Обменивать старое удостоверение на новое, как правило, нет смысла. Старые водительские удостоверения пожизненные и не имеют конечного срока действия. Новые, которые выдаются сейчас – временные и выдаются максимум на 30 лет.

Чтобы обновить удостоверение и сделать его доступным в цифровых сервисах:

Запишитесь в сервисный центр МВД:

через онлайн-сервис Е-запись (за 21 день вперед);

или непосредственно в терминале центра - в день обращения.

Подготовьте документы:

паспорт или ID-карту с выпиской о месте жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);

действующее удостоверение, подлежащее обмену;

медицинскую справку (на период “военного положения” - необязательна).

Стоимость услуги: около 608 грн (без учета банковской комиссии).

Новое удостоверение выдают в день обращения, после чего оно автоматически появляется в кабинете водителя и Дії.

Каково новое удостоверение

Обновленное удостоверение - это временная пластиковая карта европейского образца, с несколькими уровнями защиты от подделок. Срок действия - до 30 лет.