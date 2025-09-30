Как восстановить "права" после лишения права управления

На сегодня в случае лишения права управления транспортными средствами по решению суда, в частности по статье 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения), водительское удостоверение не возвращается автоматически. После завершения срока лишения водитель фактически получает новое водительское удостоверение.

Согласно действующему на подконтрольной территории Украины законодательства, за управление в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения суд может установить следующие сроки лишения права управления:

1 год – за первое правонарушение;

3 года – в случае повторного нарушения в течение года;

10 лет или пожизненно – за третье нарушение.

Если удостоверение изъято работниками полиции при оформлении административного протокола, документ передается в территориальный сервисный центр МВД по месту регистрации водителя. Там оно хранится в течение всего срока лишения.

После завершения этого срока водитель должен пройти медицинский осмотр и получить справку, подтверждающую пригодность к управлению транспортным средством соответствующей категории. Только после этого можно перейти к следующему этапу – сдачи экзаменов. Шансы сдать их самостоятельно невысоки: 21% теория и 16% практика.

Водителю необходимо успешно сдать теоретический и практический экзамены. Если лицо имело несколько открытых категорий, экзамен сдается на транспортном средстве высшей из них. После сдачи экзаменов водительское удостоверение выдается повторно.

Особый порядок касается лиц, которых было лишено права управления во время действия первого удостоверения, выданного на два года. В таком случае необходимо повторно пройти полный курс обучения в аккредитованной автошколе, а затем – снова сдать экзамены в сервисном центре МВД. Если экзамены сданы успешно, удостоверение снова выдается на два года.

Важно: