Як відновити "права" після позбавлення права керування

На сьогодні у випадку позбавлення права керування транспортними засобами за рішенням суду, зокрема за статтею 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння), посвідчення водія не повертається автоматично. Після завершення строку позбавлення водій фактично отримує нове посвідчення водія.

Відповідно до діючого на підконтрольній території України законодавства, за керування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння суд може встановити такі строки позбавлення права керування:

1 рік – за перше правопорушення;

3 роки – у разі повторного порушення протягом року;

10 років або довічно – за третє порушення.

Якщо посвідчення вилучено працівниками поліції під час оформлення адміністративного протоколу, документ передається до територіального сервісного центру МВС за місцем реєстрації водія. Там воно зберігається протягом усього строку позбавлення.

Після завершення цього строку водій має пройти медичний огляд та отримати довідку, що підтверджує придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії. Лише після цього можна перейти до наступного етапу – складання іспитів. Шанси скласти їх самостійно невисокі: 21% теорія і 16% практика.

Водію необхідно успішно скласти теоретичний і практичний іспити. Якщо особа мала кілька відкритих категорій, іспит складається на транспортному засобі вищої з них. Після складання іспитів посвідчення водія видається повторно.

Особливий порядок стосується осіб, яких було позбавлено права керування під час дії першого посвідчення, виданого на два роки. У такому випадку необхідно повторно пройти повний курс навчання в акредитованій автошколі, а потім – знову скласти іспити в сервісному центрі МВС. Якщо іспити складено успішно, посвідчення знову видається на два роки.

