Apocalypse Super Truck — створено на базі Ram 1500. Він отримав потужність 850 к. с. і «варварський» вигляд. Під капотом у нього 6,2-літровий двигун Hellcat V8 з наддувом.

Компанія Apocalypse Manufacturing взяла свій Juggernaut 6x6 і відкинула два колеса, щоб створити Super Truck. Це позашляховий пікап 4x4 із новим кузовом, виконаним у стилі іншої моделі виробника, і потужним модернізованим двигуном під капотом.

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Пікап на базі Ram 1500 оснащений 6,2-літровим двигуном Hellcat V8 з наддувом. Він видає 850 кінських сил у модифікованій вантажівці з повним приводом. П’ять режимів водіння – Sport, Drag Race, Baja, Rock і Mud – регулюють різні параметри автомобіля, включаючи підвіску та амортизатори. Власники також можуть створювати та зберігати спеціальні позашляхові режими.

Цей звір сидить на 40-дюймових шинах, які взуті на 22-дюймові диски SFJ. Модифікований пікап має диференціали з блокуванням, вісь Dana 60, незалежну передню підвіску та тягову здатність майже 7 тон.

«У Super Truck ми хотіли поєднати середньовічний, варварський дизайн, який неможливо ігнорувати, з жорстокістю двигуна Hemi Hellcat», — сказав Джозеф Гаттас, власник, інженер і головний дизайнер Apocalypse Manufacturing.

Його міцний кузов, який на цьому екземплярі покритий броньованим епоксидним покриттям, має яскравий Grumper (комбінація решітки радіатора та бампера), а задня частина виділяється яскравим брендом Apocalypse та сталевим бампером із пластинами. Відкриті колісні колодязі виглядають екстремально, але вони дозволяють вантажівці без проблем злітати з пандуса на три метри у повітря, що Apocalypse перевіряло понад 50 разів.

Всередині сидіння з підігрівом і охолодженням, панель приладів і підлокітники оздоблені м’якою шкірою. Є 12-дюймовий інтегрований головний пристрій, система об’ємного звучання Harmon Kardon, датчики паркування, камера з висоти пташиного польоту, сидіння з електроприводом, підніжки з електроприводом і панорамний люк.