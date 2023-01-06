Ram 1500 Revolution BEV Concept був представлений на автошоу у Лас-Вегасі. Він не тільки вражає розмірами, але й містить чимало цікавих технологічних рішень.

Минуло майже три роки з моменту появи чуток про електричний пікап Ram. Тепер ці чутки втілюються в життя завдяки концептуальному Ram 1500 Revolution BEV, який дебютує світові на виставці CES 2023 у Лас-Вегасі.

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Будучи концептуальним транспортним засобом, Ram не надає подробиць щодо своєї силової установки чи продуктивність. Ми можемо сказати вам, що він використовує два електродвигуни, один з яких приводить в рух кожну вісь. Ram натякає на «майбутні високопродуктивні програми» у своєму дебютному оголошенні. Revolution також оснащений чотирма колесами з поворотом – задні можуть повертатись до 15 градусів. За оптимальних умов акумуляторна батарея забезпечує запас ходу 160 км приблизно за 10 хвилин.

Ram 1500 Revolution Concept використовує архітектуру Stellantis STLA з конструкцією кузова на рамі. Він їздить на 24-дюймових колесах з підсвіченими центральними ковпаками RAM, але в крилах достатньо місця, щоб вмістити м’ясисту 35-дюймову шину для бездоріжжя.

Наразі незрозуміло, чи є Ram Revolution майже серійною концепцією чи чимось більш абстрактним. Автовиробник обіцяє поділитися додатковою інформацією про Revolution у майбутньому, а виробництво електричної вантажівки Ram очікується у 2024 році.