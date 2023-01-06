Ram 1500 Revolution BEV Concept был представлен на автошоу в Лас-Вегасе. Он не только поражает размерами, но содержит немало интересных технологических решений.

Прошло около трех лет с момента появления слухов об электрическом пикапе Ram. Теперь эти слухи претворяются в жизнь благодаря концептуальному Ram 1500 Revolution BEV, который дебютирует миру на выставке CES 2023 в Лас-Вегасе.

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Будучи концептуальным транспортным средством, Ram не предоставляет подробности своей силовой установки или производительности. Мы можем сказать вам, что он использует два электродвигателя, один из которых приводит в движение каждую ось. Ram намекает на "будущие высокопроизводительные программы" в своем дебютном объявлении. Revolution также оборудован четырьмя колесами с поворотом – задние могут поворачиваться до 15 градусов. При оптимальных условиях аккумулятор обеспечивает запас хода 160 км примерно за 10 минут.

Ram 1500 Revolution Concept использует архитектуру Stellantis STLA с конструкцией кузова на раме. Он ездит на 24-дюймовых колесах с подсвеченными центральными колпаками RAM, но в крыльях достаточно места, чтобы уместить мясистую 35-дюймовую шину для бездорожья.

Пока не ясно, является ли Ram Revolution почти серийной концепцией или чем-то более абстрактным. Автопроизводитель обещает поделиться дополнительной информацией о Revolution в будущем, а производство электрического грузовика Ram ожидается в 2024 году.