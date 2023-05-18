Apocalypse Super Truck – создан на базе Ram 1500. Он получил мощность 850 л. с. и «варварский» вид. Под капотом у него 6,2-литровый двигатель Hellcat V8 с наддувом.

Компания Apocalypse Manufacturing взяла свой Juggernaut 6x6 и откинула два колеса, чтобы создать Super Truck. Это внедорожный пикап 4x4 с новым кузовом, исполненным в стиле другой модели производителя, и мощным модернизированным двигателем под капотом.

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Пикап на базе Ram 1500 оснащен 6,2-литровым двигателем Hellcat V8 с наддувом. Он выдает 850 лошадиных сил в модифицированном грузовике с полным приводом. Пять режимов вождения – Sport, Drag Race, Baja, Rock и Mud – регулируют разные параметры автомобиля, включая подвеску и амортизаторы. Владельцы могут также создавать и сохранять специальные внедорожные режимы.

Этот зверь сидит на 40-дюймовых шинах, обутых на 22-дюймовые диски SFJ. Модифицированный пикап имеет дифференциалы с блокировкой, ось Dana 60, независимую переднюю подвеску и тяговую способность почти 7 тонн.

«В Super Truck мы хотели совместить средневековый, варварский дизайн, который невозможно игнорировать, с жестокостью двигателя Hemi Hellcat», — сказал Джозеф Гаттас, владелец, инженер и главный дизайнер Apocalypse Manufacturing.

Его крепкий кузов, который на этом экземпляре покрыт бронированным эпоксидным покрытием, имеет яркий Grumper (комбинация радиаторной решетки и бампера), а задняя часть выделяется ярким брендом Apocalypse и стальным бампером с пластинами. Открытые колесные колодцы выглядят экстремально, но они позволяют грузовику без проблем взлетать с пандуса на три метра в воздух, что Apocalypse проверяло более 50 раз.

Внутри сиденья с подогревом и охлаждением, приборная панель и подлокотники украшены мягкой кожей. Есть 12-дюймовое встроенное головное устройство, система объемного звучания Harmon Kardon, датчики парковки, камера с высоты птичьего полета, сиденья с электроприводом, подножки с электроприводом и панорамный люк.