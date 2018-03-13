Виключно для фанатів гриля, барбекю та копченостей повнорозмірний пікап Titan перетворили в пересувний автомобіль для пікніка.

Nissan скільки завгодно може вважати себе японським автовиробником, але будь-який бренд, який побудував штаб-квартиру в США, так чи інакше починає пристосовуватися під навколишнє середовище. Ось і Nissan побудував свою американську штаб-квартиру недалеко від Нешвілла, в Смирні, штат Теннессі. І, напередодні найкрутішого заходи Work Truck Show, Nissan шукав натхнення в розвагах американських фермерів, створивши єдиний на Землі концепт пікапа Titan, призначений для відмінного пікніка на природі.

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Створений на базі серійного пікапа Titan XD King Cab, концепт Smokin 'Titan об'єднує в собі коптильню і мобільну кухню. Але, оскільки паливо для коптильні і барбекю створює багато тепла, вирішено було задню частину вантажного відсіку перетворити в причіп. Відкидаєте задній борт, і коптильня висунеться на спеціальних направляючих. Частина, що залишилася на пікапі має вбудовану раковину з власною системою зберігання води.

Замість звичайного вантажного відсіку, за кабіною пікапа встановлений спеціальний алюмінієвий блок, в який вбудовані три пропанових гриля і набір обробних дощок. Тому, якщо ви встигли зголодніти під час копчення реберець, можна приготувати швидкий перекус. У салоні пікапа є холодильник і стійка для спецій.

"Завдяки наявним інноваційним технологіям, високоякісної аудіосистеми Rockford Fosgate і розкішного інтер'єру, Titan XD - це фантастичний пікап, як не крути", - сказав Біллі Хейс, глава підрозділу пікапів Nissan North America, - "Але усі удосконалення, які ми зробили для перетворення звичайного Titan в Smokin 'Titan - вбудована коптильня, плита і місце для спецій - перетворюють його в мрію людей, які люблять проводити час з друзями і членами сім'ї, за смачним м'ясом, прямо на природі".

Очевидно, що причіп, зроблений з вантажного відсіку пікапа має свої особливості, і є багато причепів-коптилень, які володіють великим функціоналом за менші гроші, але як рекламний автомобіль Smokin 'Titan виглядає дуже добре. Тим більше, що за мотивами цього проекту у багатьох виробників позашляховиків причепів і мобільних кухонь з'являться нові ідеї.

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