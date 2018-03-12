Концепт від кузовної компанії Sbarro в Женеві змусив добряче замислитись, скільки запасних коліс потрібно автомобілю.

За звання найжахливішого дизайну автомобіля на Женевському автосалоні 2018, окрім британського спорткару Sin S1, може претендувати позашляховик від кузовного ательє Sbarro під назвою 4x4+2 Concept.

Як і на більшості позашляховиків, у цього концепту Sbarro постйіний повний привід, тобто колісна формула 4х4. Однак цього виробникам виявилось замало, і вони приладнали ще пару коліс. Запасних. Вони не використовуються за звичайних умов, однак, напевне, мали би допомогти у екстремальних.

Цікаво, чому всі потішаються над власником спортивного Porsche?

Так це чи ні, достеменно невідомо. Адже ніхто не бачив, як цей витвір їздить. А от дизайном він зацікавив багатьох. Замість переднього бамперу конструктори застосували рушникосушарку з ванни. Задній – просто з труб різної довжини. Вікна не мають скла, окрім лобового. Та й взагалі, тут не зрозумієш, де тут вікно, а де двері. Деякі з вікон схожі на бійниці.

Інтер’єр обійшовся зовсім без дизайну. Може, це й на краще.

Втім, все стає зрозумілим, коли дізнаєшся про донора цього авто. Ним виявився Porsche Cayenne першого покоління. Мабуть, він потрапив в страшне ДТП, і від кузова нічого не залишилось. А може, в аварії було два “Каєни”, а два колеса відлетіли далеко від місця події. Тоді дизайнер від Sbarro зібрав цю машину з усього, що залишилось від цих “Порше”. А труби… можливо машина врізалась у ванну кімнату.

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