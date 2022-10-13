Найвища ставка на незвичайний спорткар поки що досягла лише 11 тисяч доларів.

На торги аукціону Cars & Bids виставили незвичайний автомобіль - кастомний проект на базі культового Subaru WRX STi. Колишній власник перетворив його на компактний двомісний пікап.

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Також автомобіль отримав незначні доопрацювання силової установки та ходової частини. Незважаючи на те, що цей проект є унікальним у своєму роді, а вантажна платформа є повністю функціональною, пропонують за автомобіль досить скромні гроші — за два дні до кінця торгів максимальна ставка досягла всього 11 тисяч доларів.

Доробки проводили спільно зі спеціалістами ательє Smyth, яке спеціалізується саме на таких проектах. Автомобілю обрізали кузов одразу за середніми стійками, а замість задніх крісел та багажника зробили повноцінну вантажну платформу з відкидним бортом. Завдовжки вона сягає двох метрів, завширшки — 90 сантиметрів.

Двигун залишили заводський, 2,5-літровий з турбонаддувом, який працює в парі із шестиступінчастою механічною коробкою передач. Цей мотор здатний на піку розвивати до 300 кінських сил, проте автор проекту стверджує, що перепрошив блок керування, трохи допрацював турбіну та встановив інший вихлоп. Відповідно реальна гранична потужність повинна бути трохи вищою.