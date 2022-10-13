Самая высокая ставка на необычный спорткар пока достигла всего 11 тысяч долларов.

На торги аукциона Cars & Bids выставили необычный автомобиль – кастомный проект на базе культового Subaru WRX STi. Бывший владелец превратил его в компактный двухместный пикап.

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Также автомобиль получил незначительные доработки силовой установки и ходовой части. Несмотря на то, что этот проект уникален в своем роде, а грузовая платформа полностью функциональна, предлагают за автомобиль достаточно скромные деньги — за два дня до конца торгов максимальная ставка достигла всего 11 тысяч долларов.

Доработки проводили совместно со специалистами ателье Smyth, специализирующимся именно на таких проектах. Автомобилю обрезали кузов сразу за средними стойками, вместо задних кресел и багажника сделали полноценную грузовую платформу с откидным бортом. В длину она достигает двух метров, в ширину — 90 сантиметров.

Двигатель оставили заводской, 2,5-литровый с турбонаддувом, работающим в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Этот мотор способен на пике развивать до 300 лошадиных сил, однако автор проекта утверждает, что извинился блок управления, немного доработал турбину и установил другой выхлоп. Соответственно реальная предельная мощность должна быть несколько выше.