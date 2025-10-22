Пільги на електромобілі не будуть продовжені: Гетманцев

Данило Гетманцев, відомий своєю позицією про недопустимість пільг для електромобілі, навіть після голосування його фракції за подовження пільг з ПДВ ще рік, вислов свою позицію.

“Ні, пільга по електрокарам не буде продовжена на наступний рік, – пише Гетманцев в своєму телеграм-каналі. – Так, дійсно, лобісти, залучені імпортерами електрокарів, протягнули правку в бюджеті першого читання”.

До речі парламент проголосував за продовження пільги зі сплати ПДВ на один рік

Данило Гетманцев пояснив: “Потрібно зважати на два «пікантні нюанси», що позбавляють лобістів їх надій:

Правка протягнута через бюджет, що прямо суперечить одразу двом законам, а тому до другого читання не може бути прийнята. Ця правка лише до першого читання, яка дає імпортерам хибну надію, що не справдиться.

Отже, ні, пільга на 2026 рік не продовжена і продовжена не буде. Не поспішайте з висновками”.

Втім, чинний парламент не раз приймав правки в закони, які суперечать один одному, в тому числі з подачі митного комітету. Тож варто зачекати ухвалення Державного бюджету в цілому. Саме тоді буде зрозуміло, за якими ставками податків ввозитимуться електромобілі у 2026 році.