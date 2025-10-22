Укр
Пільги на електромобілі не будуть продовжені: Гетманцев

Голова митної та податкової політики, нардеп від Слуги народу Данило Гетманцев впевнений, що правка про продовження пільги з ПДВ для ввозу електромобілів не пройде друге читання.
Нардеп Гетманцев буде й надалі боротись проти пільг для електромбілів - Auto24

ФОТО: Facebook Данила Гетманцева

Данило Гетманцев

Сергій Матусяк
22 жовтня, 17:21
logo0
logo0 хв

Данило Гетманцев, відомий своєю позицією про недопустимість пільг для електромобілі, навіть після голосування його фракції за подовження пільг з ПДВ ще рік, вислов свою позицію.

“Ні, пільга по електрокарам не буде продовжена на наступний рік, – пише Гетманцев в своєму телеграм-каналі. – Так, дійсно, лобісти, залучені імпортерами електрокарів, протягнули правку в бюджеті першого читання”.

До речі парламент проголосував за продовження пільги зі сплати ПДВ на один рік

Данило Гетманцев пояснив: “Потрібно зважати на два «пікантні нюанси», що позбавляють лобістів їх надій:

  1. Правка протягнута через бюджет, що прямо суперечить одразу двом законам, а тому до другого читання не може бути прийнята.
  2. Ця правка лише до першого читання, яка дає імпортерам хибну надію, що не справдиться.

Отже, ні, пільга на 2026 рік не продовжена і продовжена не буде. Не поспішайте з висновками”.

Втім, чинний парламент не раз приймав правки в закони, які суперечать один одному, в тому числі з подачі митного комітету. Тож варто зачекати ухвалення Державного бюджету в цілому. Саме тоді буде зрозуміло, за якими ставками податків ввозитимуться електромобілі у 2026 році.

