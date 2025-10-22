Льготы на электромобили не будут продлены: Гетманцев

Даниил Гетманцев, известный своей позицией о недопустимости льгот для электромобилей, даже после голосования его фракции за продление льгот по НДС еще год, высказал свою позицию.

“Нет, льгота по электрокарам не будет продлена на следующий год, – пишет Гетманцев в своем телеграм-каналеі. – Да, действительно, лоббисты, привлеченные импортерами электрокаров, протащили правку в бюджете первого чтения”.

Кстати парламент проголосовал за продление льготы по уплате НДС на один год

Даниил Гетманцев объяснил: “Нужно учитывать два "пикантных нюанса", что лишают лоббистов их надежд:

Правка протянута через бюджет, что прямо противоречит сразу двум законам, а потому ко второму чтению не может быть принята. Эта правка только к первому чтению, которая дает импортерам ложную надежду, что не сбудется.

Итак, ни, льгота на 2026 год не продлена и продлена не будет. Не спешите с выводами”.

Впрочем, действующий парламент не раз принимал правки в законы, которые противоречат друг другу, в том числе с подачи таможенного комитета. Поэтому стоит подождать принятия Государственного бюджета в целом. Именно тогда будет понятно, по каким ставкам налогов будут ввозиться электромобили в 2026 году.