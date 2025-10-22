Депутаты согласовали продление льготы на НДС при ввозе электромобилей еще на год

В ходе рассмотрения Законопроекта о государственном бюджете Украины на 2026 год в первом чтении народные депутаты одобрили правку бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова о продлении льготного растаможивания электромобилей.

Об этом написал в своем телеграмм-канале нардеп от партии “Голос” Ярослав Железняк. “Первой поставили правку 1061 о продлении льготы на электрокары еще на 1 год (до 2027-го года). Правка набрала 248 голосов”, – пишет нардеп.

Кстати сколько могло сэкономить государство, если бы ввела НДС на электромобили

В частности, в ней говорится о том, что в течение 2026 года при ввозе легковых авто с электрическим двигателем налог на добавленную стоимость (НДС 20%) уплачиваться не будет.

Другие налоги при растаможивании электроавто остаются без изменений. Впрочем, пошлина на электромобили и так нулевая, а акцизный налог символический – 1 евро с 1 кВт*ч аккумулятора (то есть не более 100 евро с машины). Сбор при первой регистрации на электромобили также отсутствует.

Позже Ярослав Железняк написал: “Это поручение правительства. То есть это еще не считается принято окончательным, еще в ноябре Правительство должно подать финальный текст в ноябре”. Впрочем, вряд ли правительство не выполнит поручение парламента.