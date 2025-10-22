Депутати узгодили подовження пільги на ПДВ при ввезенні електромобілів ще на рік

В ходу розгляду Законопроєкту про державний бюджет України на 2026 рік в першому читанні народні депутати схвалили правку колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова про подовження пільгового розмитнення електромобілів.

Про це написав у своєму телеграм-каналі нардеп від партії “Голос” Ярослав Железняк. “Першу поставили правку 1061 щодо продовження пільги на електрокари ще на 1 рік (до 2027-го року). Правка набрала 248 голосів”, – пише нардеп.

До речі скільки могла зекономити держава, якщо б ввела ПДВ на електромобілі

Зокрема, в ній йдеться по те, що протягом 2026 року при ввезенні легкових авто з електричним двигуном податок на додану вартість (ПДВ 20%) сплачуватись не буде.

Інші податки при розмитненні електроавто залишаються без змін. Втім, мито на електромобілі і так нульове, а акцизний податок символічний – 1 євро з 1 кВт*год акумулятора (тобто не більше 100 євро з машини). Збір при першій реєстрації на електромобілі також відсутній.

Пізніше Ярослав Железняк написав: “Це доручення уряду. Тобто це ще не вважається прийнято остаточним, ще у листопаді Уряд має подати фінальний текст у листопаді”. Втім, навряд чи уряд не виконає доручення парламенту.