На сайті петицій до Президента України зареєстрована вимога зробити тимчасові пільги з розмитнення автомобілів постійними.

Електронна петиція до Президента України з вимогою зробити постійним тимчасовий закон 1389-19 (3251 від 07.10.2015) Про пільгове розмитнення авто зареєструвала 24 квітня Єлизавета Іванова. Петиція отримала реєстраційний номер 22/044428-еп.

В тексті петиції вказано: "Вимагаємо закріпити в законодавстві постійні ставки акцизного збору, які були затверджені законом ‎‎‎1389-19 (3251 від 07.10.2015) про пільгове розмитнення авто, оскільки бачимо в цьому наступний ряд переваг:

- Регулярне поповнення державного бюджету на суму приблизно 200 мільйонів американських доларів у рік за рахунок сплати всіх необхідних платежів при ввезенні авто. У випадку, якщо закон 1389-19 не буде подовжено, дербюджет щороку буде втрачати цю суму, яка має піти на потреби держави;

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- зниження рівня корупції в митних органах;

- економічна вигода для населення, що дозволяє ввозити якісні автомобілі за доступними цінами;

- припинення хаотично незаконного ввезення автомобілів на "євробляхах", які не відповідають екологічним нормамЄвро-5 (надалі Євро-6) та несуть реальну загрозу не лише навколишньому середовищу України, а й життю та здоров'ю всіх учасників дорожнього руху з причини неможливості контролювати виконання ПДР особами, які керують такими автомобілями".

Станом на 27 квітня петицію підписало всього дві сотні громадян. Для того, щоб Президент розглянув петицію, потрібно, щоб за 3 місяці вона набрала 25 000 голосів. Щоб проголосувати за петицію, потрібно перейти за посиланням та зареєструватись.

Нагадаємо, що на сайті президента з’явилась петиція про заборону "євроблях".