Сцена, гідна фільму про супергероїв, була закарбована нагрудною камерою одного з офіцерів поліції, які рятували пілота.

Аварійне приземлення літака на автомобільну дорогу, хоча й рідко, але трапляється. Здійснити аварійну посадку на залізничний переїзд – це вже рідкість. А врятуватись із пастки за мить до неминучої загибелі у такій ситуації – справді унікальний випадок. Саме такий трапився у Лос-Анджелесі, але не у знімальному павільйоні голлівудської студії, а в реальному житті.

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Поліція Лос-Анджелеса у Твіттері поширила відео з нагрудного відеореєстратора одного з патрульних, задіяних у інциденті поблизу аеропорту Вайтмен. Літак Cessna 172 з бортовим номером N8056L здійснив аварійну посадку (або втратив контроль під час посадки) і опинився на залізничній колії. Постраждалого пілота витягли з кабіни літака представники поліції та очевидці лише за мить до того, як потяг проїхав крізь нього. Попередження: це відео містить сцени потенційно делікатного характеру; перегляд на власний розсуд.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo — LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022

Інші відео з місця події від очевидців також надзвичайно драматичні.

Пілота доправили до лікарні, про його стан нічого невідомо, однак той факт, що він залишився живим, сам по собі є дивом.



Неймовірна сміливість усіх, хто його врятував.