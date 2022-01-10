Сцена, достойная фильма о супергероях, была запечатлена нагрудной камерой одного из офицеров полиции, спасавших пилота.
Аварийное приземление самолета на автомобильную дорогу, хотя и редко, но случается. Совершить аварийную посадку на железнодорожный переезд – это уже редкость. А спастись из ловушки за мгновение до неминуемой гибели в такой ситуации – действительно уникальный случай. Именно такой случай произошел в Лос-Анджелесе, но не в съемочном павильоне голливудской студии, а в реальной жизни.
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Полиция Лос-Анджелеса в Твиттере распространила видео с нагрудного видеорегистратора одного из патрульных, задействованных в инциденте вблизи аэропорта Вайтмен. Самолет Cessna 172 с бортовым номером N8056L совершил аварийную посадку (или потерял контроль во время посадки) и оказался на железнодорожном пути. Пострадавшего пилота вытащили из кабины самолета представители полиции и очевидцы лишь за мгновение до того, как поезд проехал сквозь него. Предупреждение: это видео содержит сцены потенциально деликатного характера; просмотр по собственному усмотрению.
Другие видео с места происшествия от очевидцев также чрезвычайно драматичны.
Пилота доставили в больницу, о его состоянии ничего неизвестно, однако тот факт, что он остался жив, сам по себе является чудом.
Невероятная смелость всех, кто его спас.