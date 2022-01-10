Сцена, достойная фильма о супергероях, была запечатлена нагрудной камерой одного из офицеров полиции, спасавших пилота.

Аварийное приземление самолета на автомобильную дорогу, хотя и редко, но случается. Совершить аварийную посадку на железнодорожный переезд – это уже редкость. А спастись из ловушки за мгновение до неминуемой гибели в такой ситуации – действительно уникальный случай. Именно такой случай произошел в Лос-Анджелесе, но не в съемочном павильоне голливудской студии, а в реальной жизни.

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Полиция Лос-Анджелеса в Твиттере распространила видео с нагрудного видеорегистратора одного из патрульных, задействованных в инциденте вблизи аэропорта Вайтмен. Самолет Cessna 172 с бортовым номером N8056L совершил аварийную посадку (или потерял контроль во время посадки) и оказался на железнодорожном пути. Пострадавшего пилота вытащили из кабины самолета представители полиции и очевидцы лишь за мгновение до того, как поезд проехал сквозь него. Предупреждение: это видео содержит сцены потенциально деликатного характера; просмотр по собственному усмотрению.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo — LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022

Другие видео с места происшествия от очевидцев также чрезвычайно драматичны.

Пилота доставили в больницу, о его состоянии ничего неизвестно, однако тот факт, что он остался жив, сам по себе является чудом.



Невероятная смелость всех, кто его спас.