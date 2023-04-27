Це буде ексклюзивна та дуже рідкісна машина для колекціонерів.

Новий гіперкар Pininfarina покажуть улітку. Електричне купе виявиться одним із різновидів Battista і, швидше за все, його випуск приурочать до п'ятирічної річниці заснування Automobili Pininfarina. Якщо все так, то машина отримає силову установку потужністю 1927 кінських сил, батарею ємністю 120 кіловат-годин і зможе розганятися до сотні за 1,86 секунди.

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Компанія Automobili Pininfarina оголосила про перестановки у вищому керівництві. Посаду технічного директора обійме Андреа Креспі, операційного – Андреа Новелло. Обидва раніше працювали в Maserati, причому Креспі прийшов до «Пінінфаріна» у 2018-му і до цього був директором з електричних силових установок та високовольтних систем. Нова команда посилить позиції фірми та допоможе вивести на ринок нову модель.

Електричний гіперкар покажуть наступного літа. Таку машину захотіли клієнти марки, а адресована вона, звичайно, колекціонерам. Судячи з тизера, йдеться про черговий різновид купе Battista. Наприклад, це може бути щось подібне до Battista Anniversario, випущеного в кількості п'яти штук. Від звичайної "Баттісти" ювілейний електрокар нічим примітним не відрізнявся - лише забарвленням і аеродинамічною обваженням.

Нинішня Battista оснащена чотирма електромоторами з комбінованою віддачею 1927 сил та тяговою батареєю Rimac ємністю 120 кіловат-годин. Прискорення з місця до ста у дводверки займає 1,86 секунд, до 200 - 4,75. Ці показники зафіксовані на треку Нардо в Італії і обидва є новим світовим рекордом. Максимальна швидкість "Баттісти" становить 350 кілометрів на годину. Дальність ходу – 476 кілометрів за циклом WLTP.

На складання одного екземпляра — а всього їх буде 150 — у середньому йде 1250 годин. Покупцям доступні 128 мільйонів комбінацій кольорів та декору салону, зовнішній стайлінг Exterior Jewellery та легкосплавні колеса у кількох варіантах дизайну. Ціна, очевидно, велика — від 2,2 мільйона євро.