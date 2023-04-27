Это будет эксклюзивная и очень редкая машина для коллекционеров.

Новый гиперкар Pininfarina покажут летом. Электрическое купе окажется одной из разновидностей Battista и, скорее всего, его выпуск приурочат к пятилетней годовщине основания Automobili Pininfarina. Если все так, то машина получит силовую установку мощностью 1927 лошадиных сил, батарею емкостью 120 киловатт-часов и сможет разгоняться до сотни за 1,86 секунды.

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Компания Automobili Pininfarina объявила о перестановках в высшем руководстве. Пост технического директора занимает Андреа Креспи, операционного – Андреа Новелло. Оба ранее работали в Maserati, причем Креспи пришел в «Пининфарин» в 2018-м и до этого был директором по электрическим силовым установкам и высоковольтным системам. Новая команда усугубит позиции фирмы и поможет вывести на рынок новую модель.

Электрический гиперкар покажут следующим летом. Такую машину захотели клиенты марки, а адресована она, конечно, коллекционерам. Судя по тизеру, речь идет об очередной разновидности купе Battista. К примеру, это может быть нечто вроде Battista Anniversario, выпущенного в количестве пяти штук. От обычной "Баттисты" юбилейный электрокар ничем примечательным не отличался – лишь окраской и аэродинамическим утяжелением.

Нынешняя Battista оснащена четырьмя электромоторами с комбинированной отдачей 1927 сил и тяговой батареей Rimac емкостью 120 киловатт-часов. Ускорение с места до ста у двухдверки занимает 1,86 секунд, до 200 – 4,75. Эти показатели зафиксированы на треке Нардо в Италии, и оба являются новым мировым рекордом. Максимальная скорость "Баттисты" составляет 350 километров в час. Дальность хода – 476 километров по циклу WLTP.

На составление одного экземпляра – а всего их будет 150 – в среднем уходит 1250 часов. Покупателям доступны 128 миллионов цветовых комбинаций и декора салона, внешний стайлинг Exterior Jewellery и легкосплавные колеса в нескольких вариантах дизайна. Цена, очевидно, велика — от 2,2 миллионов евро.