У Мінрегіоні задумалися про креативні засоби залучення уваги пішоходів при виході на проїжджу частину, а також оригінальної розмітки на переходах.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України планує оновити державні будівельні норми з проектування вулиць і доріг (ДБН) і ввести обов'язкове пристрій сучасних засобів підвищення уваги пішоходів при виході на дорогу. Про це повідомляє прес-служба Мінрегіону.

Читайте також: Як техогляд впливає на аварійність: інфографіка

За результатами опитування, проведеного заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Льва Парцхаладзе в Facebook, майже 5 000 читачів підтримали пропозицію встановити спеціальні знаки для підвищення уваги пішоходів.

Парцхаладзе відзначив, що подібні знаки вже є у пішохідних переходів в Одесі, в Хмельницькому, Харкові, Черкасах і Херсоні. І це свідчить про те, що ініціативу варто узаконити в державних будівельних нормах.

Йдеться про сучасні і креативних кошти залучення уваги пішоходів при виході на проїжджу частину. Наприклад, яскраві попереджувальні знаки, креативні написи на дорогах, які змушують задуматися, а також оригінальна розмітка на пішохідних переходах.

Читайте також: Водія, який проїхався пішохідним мостом, притягнули до відповідальності

Крім цього, багато учасників опитування відзначили необхідність проведення виховної роботи з попередження аварійних ситуацій на дорогах. Зокрема, встановлення візуальної та звукової соціальної реклами, як, наприклад, у багатьох країнах Європи. Також відзначили і необхідність посилити покарання за перехід дороги в не призначених для цього місцях.