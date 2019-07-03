В Минрегионе задумались о креативных средствах привлечения внимания пешеходов при выходе на проезжую часть, а также оригинальной разметке на переходах.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует обновить государственные строительные нормы по проектированию улиц и дорог (ГСН) и ввести обязательное устройство современных средств повышения внимания пешеходов при выходе на дорогу. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

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По результатам опроса, проведенного заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе в Facebook, почти 5 000 читателей поддержали предложение установить специальные знаки для повышения внимания пешеходов.

Парцхаладзе отметил, что подобные знаки уже есть возле пешеходных переходов в Одессе, Хмельницком, Харькове, Черкассах и Херсоне. И это свидетельствует о том, что инициативу следует узаконить в государственных строительных нормах.

Речь идет о современных и креативных средствах привлечения внимания пешеходов при выходе на проезжую часть. Например, яркие предупредительные знаки, креативные надписи на дорогах, которые заставляют задуматься, а также оригинальная разметка на пешеходных переходах.

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Кроме этого, многие участники опроса отметили необходимость проведения воспитательной работы по предупреждению аварийных ситуаций на дорогах. В частности, установление визуальной и звуковой социальной рекламы, как, например, во многих странах Европы. Также отметили и необходимость ужесточить наказание за переход дороги в не предназначенных для этого местах.

На украинских трассах появятся техсредства для снижения скорости. ГСН начинают действовать с 1 сентября. Кроме того в Минрегионе предложили проектировать трассы с светоотражающей разметкой и изучают зарубежный опыт по обустройству пешеходных переходов на перекрестках в виде "косой зебры".