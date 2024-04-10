Android Auto тепер двічі читає кожне надіслане повідомлення. Поки неясно, чи це збій, чи заплановане нововведення.

Платформа Android Auto та інші служби гучного зв'язку роблять водіння та взаємодію з телефоном максимально безпечним. І ці програми часто оновлюються з новими функціями, які роблять поїздку зручнішою. Принаймні зазвичай це так. Однак 9to5Google повідомляє, що Android Auto нещодавно отримала досить дивне оновлення.

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Android Auto тепер зачитує повідомлення двічі, перш ніж надіслати його. Зазвичай, якщо ви хочете надіслати повідомлення голосом за допомогою Android Auto, процес є досить простим. Після виклику Google Assistant ви кажете, кому адресовано повідомлення, і диктуєте його зміст. Потім Google Assistant читає вам повідомлення і після підтвердження, відправляє його.

Однак деякі користувачі помітили, що тепер ця поведінка змінилася. Хоча Google Assistant каже, що надсилає повідомлення, він повторно зачитує його вголос без будь-якої видимої користі. Налаштувати поведінку користувачам не пропонується.

Що стосується відповідей, поки зберігається звичайна поведінка: Google Assistant читає повідомлення, якщо користувач вирішить відповісти, то відповідь буде потрібно прослухати один раз, перш ніж воно буде відправлено.