Android Auto теперь дважды читает каждое отправленное сообщение. Пока неясно, это сбой или запланированное нововведение.

Платформа Android Auto и другие службы громкой связи делают вождение и взаимодействие с телефоном максимально безопасным. И эти программы часто обновляются с новыми функциями, которые делают поездку удобнее. По крайней мере обычно это так. Однако 9to5Google сообщает, что Android Auto недавно получила довольно странное обновление.

Читайте также: Новая версия Android Auto будет полезной для владельцев электромобилей

Android Auto теперь зачитывает сообщение дважды, прежде чем отправить его. Обычно, если вы хотите отправить сообщение голосом с помощью Android Auto, процесс является достаточно простым. После вызова Google Assistant вы говорите, кому адресовано сообщение, и диктуете его содержание. Затем Google Assistant читает вам сообщение и после подтверждения, отправляет его.

Однако некоторые пользователи заметили, что теперь это поведение изменилось. Хотя Google Assistant говорит, что отправляет сообщение, он повторно зачитывает его вслух без какой-либо видимой пользы. Настроить поведение пользователям не предлагается.

Что касается ответов, пока сохраняется обычное поведение: Google Assistant читает сообщение, если пользователь решит ответить, то ответ потребуется прослушать один раз, прежде чем оно будет отправлено.