Платні номери на авто: кому можна передати безоплатно

Для деяких водіїв вони стали елементом іміджу або символом особистого значення — особливо якщо містять дзеркальні, послідовні чи повторювані цифри. Та разом із популярністю таких номерів зростає і кількість запитань: кому їх можна передати безкоштовно, а кому доведеться платити повну вартість повторно?

Читайте також: Бронювання та зберігання номерів: у чому різниця

Що вважається платною комбінацією

Платною вважається комбінація символів на номерному знаку, яка:

містить однакові або повторювані цифри — наприклад, 1111, 2020, 7777;

має послідовні або дзеркальні числа — 1234, 2112, 3003;

належить до затвердженого переліку платних комбінацій, визначеного Міністерством внутрішніх справ.

Такі номери надаються власникам транспортних засобів за додаткову плату, розмір якої встановлено відповідними нормативними актами.

Кому дозволено безоплатне передання

Передати платну комбінацію номерного знака безоплатно можна лише близьким родичам —

батькам, дітям або чоловіку/дружині.

У такому випадку повторна оплата за номер не стягується. Власник і одержувач оплачують лише послугу з реєстрації чи перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС.

Що потрібно для безоплатного передання:

Заява власника платної комбінації (у довільній формі).

Документи, що підтверджують родинний зв’язок.

Особиста присутність обох сторін або представника за довіреністю в сервісному центрі МВС.

Після оформлення документів відбувається реєстрація чи перереєстрація авто на нового власника — без повторної оплати самої комбінації номерів.

Коли передача стає платною

Якщо передача здійснюється на користь особи, яка не є близьким родичем, безоплатне перезакріплення не допускається. У такому разі новий власник сплачує повну вартість відповідної комбінації номерного знака.

Також важливо:

повторно закріпити платний номер можливо лише тоді, коли він перебуває на відповідальному зберіганні у сервісному центрі МВС;

комбінація повинна відповідати технічним вимогам — типу, серії, формату та регіону.

Де знайти актуальні тарифи та інформацію

Перелік платних комбінацій, їхню вартість, умови бронювання та порядок передачі можна переглянути на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС у розділі «Номерні знаки».