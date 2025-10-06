Платные номера на авто: кому можно передать бесплатно

Для некоторых водителей они стали элементом имиджа или символом личного значения - особенно если содержат зеркальные, последовательные или повторяющиеся цифры. Но вместе с популярностью таких номеров растет и количество вопросов: кому их можно передать бесплатно, а кому придется платить полную стоимость повторно?

Что считается платной комбинацией

Платной считается комбинация символов на номерном знаке, которая:

содержит одинаковые или повторяющиеся цифры - например, 1111, 2020, 7777;

имеет последовательные или зеркальные числа - 1234, 2112, 3003;

принадлежит к утвержденному перечню платных комбинаций, определенного Министерством внутренних дел.

Такие номера предоставляются владельцам транспортных средств за дополнительную плату, размер которой установлен соответствующими нормативными актами.

Кому разрешена безвозмездная передача

Передать платную комбинацию номерного знака безвозмездно можно только близким родственникам -

родителям, детям или супругу/супруге.

В таком случае повторная оплата за номер не взимается. Владелец и получатель оплачивают только услугу по регистрации или перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД.

Что нужно для бесплатной передачи:

Заявление владельца платной комбинации (в произвольной форме).

Документы, подтверждающие родственную связь.

Личное присутствие обеих сторон или представителя по доверенности в сервисном центре МВД.

После оформления документов происходит регистрация или перерегистрация авто на нового владельца - без повторной оплаты самой комбинации номеров.

Когда передача становится платной

Если передача осуществляется в пользу лица, которое не является близким родственником, бесплатное перезакрепление не допускается. В таком случае новый владелец оплачивает полную стоимость соответствующей комбинации номерного знака.

Также важно:

повторно закрепить платный номер возможно только тогда, когда он находится на ответственном хранении в сервисном центре МВД;

комбинация должна соответствовать техническим требованиям - типа, серии, формата и региона.

Где найти актуальные тарифы и информацию

Перечень платных комбинаций, их стоимость, условия бронирования и порядок передачи можно посмотреть на официальном сайте Главного сервисного центра МВД в разделе “Номерные знаки”.