Бронирование и хранение номеров: в чем разница

При регистрации транспортных средств граждане нередко сталкиваются с двумя сходными, на первый взгляд, процедурами – бронированием номерных знаков, платным хранением номеров и продлением их срока хранения.

Читайте также: Как сохранить номерной знак после перерегистрации авто

Заявки на услуги обрабатываются администраторами сервисных центров МВД сервисных центров МВД, некоторые из них доступны онлайн в Кабинете водителя, а некоторые только офлайн. Эти услуги имеют разное назначение, условия и алгоритм использования.

Бронирование

Бронирование – это возможность выбрать номерной знак из списка доступных в конкретном сервисном центре МВД и забронировать его онлайн за собой до момента регистрации транспортного средства. Такой услугой можно воспользоваться онлайн через Кабинет водителя – достаточно авторизоваться, выбрать регион, сервисный центр МВД, тип транспортного средства и желаемую комбинацию цифр / букв из списка свободных имеющихся.

Важно учитывать, что срок действия бронирования – 10 календарных дней. В течение этого периода нужно обратиться в выбранный сервисный центр МВД для закрепления забронированного номера за транспортным средством. Если этого не сделать – бронирование отменяется автоматически, а номерной знак возвращается в систему и станет доступным для бронирования другим людям.

Продление срока бронирования не предусмотрено, но повторно бронировать номерные знаки не запрещается. Стоимость услуги зависит от выбранной комбинации. Также с момента бронирования по номеру начисляется плата за хранение, начиная со следующего дня после оформления.

Хранение номерных знаков

Ответственное хранение номерных знаков – это отдельная услуга, которая позволяет оставить свои номерные знаки в сервисном центре МВД после, например, перерегистрации или по желанию, перезакрепить их на другое свое транспортное средство.

Услуга является платной. Самостоятельно хранить номера дома не получится. Владелец самостоятельно определяет срок хранения. Если оплата за хранение не будет осуществлена вовремя, номерные знаки подлежат уничтожению и средства не возвращаются.

Читайте также: Что нужно знать о зеленых номерах для электротранспорта

Это услуга доступна как онлайн, так и офлайн при условии пребывания номерных знаков на ответственном хранении в сервисном центре МВД.

Продлить срок хранения возможно несколькими путями:

дистанционно через Кабинет водителя;

в сервисном центре МВД, по месту непосредственного хранения номерных знаков.

Оплатить услугу хранения или продлить ее можно непосредственно в сервисном центре МВД, или онлайн.

Что можно сделать онлайн

Сейчас услуги доступны онлайн в Кабинете водителя. Это упрощает процедуру и позволяет сэкономить время.

Через онлайн-сервис можно: