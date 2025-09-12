Бронювання та зберігання номерів: у чому різниця

Під час реєстрації транспортних засобів громадяни нерідко стикаються з двома подібними, на перший погляд, процедурами – бронюванням номерних знаків, платним зберіганням номерів і продовженням їх терміну зберігання.

Заявки на послуги обробляються адміністраторами сервісних центрів МВС, деякі з них доступні онлайн у Кабінеті водія, а деякі тільки офлайн. Ці послуги мають різне призначення, умови та алгоритм використання.

Бронювання

Бронювання – це можливість обрати номерний знак зі списку доступних у конкретному сервісному центрі МВС і забронювати його онлайн за собою до моменту реєстрації транспортного засобу. Такою послугою можна скористатися онлайн через Кабінет водія – достатньо авторизуватись, обрати регіон, сервісний центр МВС, тип транспортного засобу та бажану комбінацію цифр/літер зі списку вільних наявних.

Важливо враховувати, що строк дії бронювання – 10 календарних днів. Протягом цього періоду потрібно звернутися до обраного сервісного центру МВС для закріплення заброньованого номера за транспортним засобом. Якщо цього не зробити – бронювання скасовується автоматично, а номерний знак повертається в систему та стане доступним для бронювання іншим людям.

Продовження терміну бронювання не передбачено, але повторно бронювати номерні знаки не забороняється. Вартість послуги залежить від обраної комбінації. Також із моменту бронювання за номером нараховується плата за зберігання, починаючи з наступного дня після оформлення.

Зберігання

Відповідальне зберігання номерних знаків – це окрема послуга, яка дозволяє залишити свої номерні знаки в сервісному центрі МВС після, наприклад, перереєстрації або за бажанням, перезакріпити їх на інший свій транспортний засіб.

Послуга є платною. Самостійно зберігати номери дома не вийде. Власник самостійно визначає термін зберігання. Якщо оплата за зберігання не буде здійснена вчасно, номерні знаки підлягають знищенню та кошти не повертаються.

Це послуга доступна як онлайн, так і офлайн за умови перебування номерних знаків на відповідальному зберіганні в сервісному центрі МВС.

Продовжити термін зберігання можливо декількома шляхами:

дистанційно через Кабінет водія;

у сервісному центрі МВС, за місцем безпосереднього зберігання номерних знаків.

Оплатити послугу зберігання або продовжити її можна безпосередньо в сервісному центрі МВС, або онлайн.

Що можна зробити онлайн

Наразі послуги доступні онлайн у Кабінеті водія. Це спрощує процедуру та дозволяє заощадити час.

Через онлайн-сервіс можна: