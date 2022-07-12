Чи дозволено керувати транспортним засобом із плівками, пластиковими накладками чи решітками на номерних знаках? Відповідь на це питання дав суд.

У одній з таких справ адвокати доводили в суді, що основним критерієм для можливості керувати автомобілем з такими предметами є читабельність номерних знаків.

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Фактичні обставини справи

Працівники поліції зупинили автомобіль, на номерних знаках якого була встановлена прозора пластикова накладка. Вони звинуватили водія у тому, що номерні знаки закриті іншими предметами, що перешкоджає їх читабельності.

Водій заперечував, та наголошував, що прозора пластикова накладка жодним чином не впливає на їх читабельність. Зокрема з відстані 20-ти метрів, як це зазначено у Правилах дорожнього руху.

Працівники поліції вказані пояснення проігнорували та винесли відносно водія постанову про притягнення його до адміністративної відповідальності. Підстава - частина 6 статті 121 КУпАП. Розмір штрафу 850 грн. Водій не погодився з діями працівників поліції та оскаржив вказану постанову у судовому порядку.

Позиція захисту

Позиція захисту базувалась на наступних нормативно-правових актах. Відповідно до п.п. 2.9.в ПДР передбачено п’ять випадків, коли водієві забороняється керувати автомобілем. Зокрема забороняється керувати транспортним засобом з номерним знаком, який:

не належить цьому транспортному засобу;

не відповідає вимогам стандартів;

закріплений не в установленому для цього місці;

закритий іншими предметами чи забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 м;

неосвітлений (у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості) чи перевернутий.

Водночас згідно з вимогами частини 6 статті 121 КУпАП конструкція цієї норми передбачає відповідальність за декілька складів адміністративного правопорушення:

за керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в Україні в установленому порядку;

експлуатація транспортного засобу без номерного знака;

експлуатація транспортного засобу з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів;

експлуатація транспортного засобу з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці;

експлуатація транспортного засобу з номерним знаком, закритим іншими предметами, у тому числі з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію, чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів;

експлуатація транспортного засобу з перевернутим чи неосвітленим номерним знаком.

Враховуючи викладене, для того, щоб встановити наявність порушення експлуатації транспортного засобу з номерним знаком, закритим іншими предметами, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів, передбаченого частиною 6 статті 121 КУпАП, необхідно встановити дві обставини. А саме, наявність предмета, що закриває номерний знак і перешкоджає чи ускладнює читабельність номерного знаку, та відстань з якої неможливо встановити номерні символи.

Висновки суду

Аналіз частини 6 статті 121 КУпАП дозволяє дійти висновку, що для того, щоб встановити чи дійсно плівка перешкоджає чи ускладнює ідентифікацію символів номерного знаку, необхідно здійснити вимір 20 метрів, як того вимагає вказана норма права та встановити наявність чи відсутність правопорушення.

Отже, належним доказом правопорушення, передбаченого частиною 6 статті 121 КУпАП, є замір відстані на місці вчинення правопорушення під час його вчинення. Що і підтверджувало б факт того, що плівка перешкоджає чи ускладнює ідентифікацію символів номерного знаку з відстані 20 метрів. Проте таких замірів до суду працівник поліції не надали.

З дослідженого відеозапису з нагрудного відеореєстратора, судом встановлено, що на номерному знаку транспортного засобу містилися прозора, злегка затемнена поліетиленова плівка, яка візуально не перешкоджала ідентифікації символів номерного знака автомобіля.Така плівка дозволяла прочитати усі символи номерного знаку, а тому не могла вважатися предметом, який закриває номерний знак.

З урахуванням зазначеного, суд зробив висновок, що вказана плівка, як покриття на номерному знаку, не підпадає під визначення частини 6 статті 121 КУпАП, оскільки читабельність номерних знаків не порушена. З урахуванням зазначеного, суд визнав постанову поліції незаконною та скасував її (Постанова суду від 05.07.2022 у справі № 536/1798/21).

Таким чином, основним критерієм для можливості керувати транспортним засобом з встановленими на номерних знаках додатковими предметами є читабельність цих номерних знаків з відстані 20 метрів.