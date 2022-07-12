Разрешено ли управлять транспортным средством с пленками, пластиковыми накладками или решетками на номерных знаках? Ответ на этот вопрос дал суд.

В одном из таких дел адвокаты доказывали в суде, что основным критерием возможности управлять автомобилем с такими предметами является читабельность номерных знаков.

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Фактические обстоятельства дела

Сотрудники полиции остановили автомобиль, на номерных знаках которого была установлена ​​прозрачная пластиковая накладка. Они обвинили водителя в том, что номерные знаки закрыты другими предметами, что затрудняет их читабельность.

Водитель отрицал, и отмечал, что прозрачная пластиковая накладка никак не влияет на их читабельность. В частности, с расстояния 20-ти метров, как это указано в Правилах дорожного движения.

Сотрудники полиции указанные объяснения проигнорировали и вынесли в отношении водителя постановление о привлечении его к административной ответственности. Основание – часть 6 статьи 121 КУоАП. Размер штрафа – 850 грн. Водитель не согласился с действиями сотрудников полиции и обжаловал указанное постановление в судебном порядке.

Позиция защиты

Позиция защиты основывалась на следующих нормативно-правовых актах. Согласно п.п. 2.9.в ПДД предусмотрено пять случаев, когда водителю запрещается управлять автомобилем. В частности, запрещается управлять транспортным средством с номерным знаком, который:

не принадлежит этому транспортному средству;

не отвечает требованиям стандартов;

закреплен не в установленном для этого месте;

закрыт другими предметами или загрязнен, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 м;

не освещен (в темное время суток или в условиях недостаточной видимости) или перевернут.

В то же время, согласно требованиям части 6 статьи 121 КУоАП, конструкция этой нормы предусматривает ответственность за несколько составов административного правонарушения:

за управление водителем транспортным средством, не зарегистрированным или не перерегистрированным в Украине в установленном порядке;

эксплуатация транспортного средства без номерного знака;

эксплуатация транспортного средства с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не отвечает требованиям стандартов;

эксплуатация транспортного средства с номерным знаком, закрепленным в неустановленном для этого месте;

эксплуатация транспортного средства с номерным знаком, закрытым другими предметами, в том числе с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию или загрязненным, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров;

эксплуатация транспортного средства с перевернутым или неосвещенным номерным знаком.

Учитывая изложенное, для того чтобы установить наличие нарушения эксплуатации транспортного средства с номерным знаком, закрытым другими предметами, препятствующими или усложняющими его идентификацию, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров, предусмотренного частью 6 статьи 121 КУоАП, необходимо установить два обстоятельства. А именно наличие предмета, закрывающего номерной знак и препятствующего или усложняющего читабельность номерного знака, и расстояние с которого невозможно установить номерные символы.

Заключения суда

Анализ части 6 статьи 121 КУоАП позволяет сделать вывод, что для того, чтобы установить действительно ли пленка препятствует или усложняет идентификацию символов номерного знака, необходимо осуществить измерение 20 метров, как того требует указанная норма права и установить наличие или отсутствие правонарушения.

Следовательно, надлежащим доказательством правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 121 КУоАП, является замер расстояния на месте совершения правонарушения во время его совершения. Что и подтверждало бы факт того, что плёнка препятствует или усложняет идентификацию символов номерного знака с расстояния 20 метров. Однако такие замеры суду работники полиции не предоставили.

Из исследованной видеозаписи с нагрудного видеорегистратора, судом установлено, что на номерном знаке транспортного средства была прозрачная, слегка затемненная полиэтиленовая пленка, которая визуально не препятствовала идентификации символов номерного знака автомобиля. Такая пленка позволяла прочитать все символы номерного знака, а потому не могла считаться предметом, закрывающим номерной знак.

С учетом указанного, суд заключил, что указанная пленка, как покрытие на номерном знаке, не подпадает под определение части 6 статьи 121 КУоАП, поскольку читабельность номерных знаков не нарушена. С учетом указанного суд признал постановление полиции незаконным и отменил его (Постановление суда от 05.07.2022 по делу № 536/1798/21).

Таким образом, основным критерием возможности управлять транспортным средством с установленными на номерных знаках дополнительными предметами является читабельность этих номерных знаков с расстояния 20 метров.