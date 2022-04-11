В одном из немецких округов запретили выдавать автомобильные номера с буквой Z. Этот знак стал символом российской захватнической войны против Украины.

В Германии в округе Герфорд больше не будут выдавать автомобильные номерные знаки, содержащие букву Z.

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Об этом пишет издание Westfalen-Blatt со ссылкой на официального представителя властей округа. Он отметил, что такое решение принято из-за того, что букву "Z" можно увидеть на многочисленных российских танках и военных машинах.

"Этот знак стал символом российской захватнической войны против Украины и используется как знак поддержки Путина и войны. Именно поэтому в районе Герфорд не будет номеров "HF-Z".

По данным округа, запрет касается только номерных знаков с одной буквой. Комбинации с Z по-прежнему все еще возможны.

Напомним, Верховная Рада Украины признала Россию государством-террористом и запретила ее символику "Z" и "V".