В одному з німецьких округів заборонили видавати автомобільні номери з літерою Z. Цей знак став символом російської загарбницької війни проти України.

У Німеччині в окрузі Герфорд більше не видаватимуть автомобільні номерні знаки, що містять літеру Z.

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Про це пише видання Westfalen-Blatt з посиланням на офіційного представника влади округу. Він зазначив, що таке рішення ухвалено через те, що літеру "Z" можна побачити на численних російських танках і військових машинах.

"Цей знак став символом російської загарбницької війни проти України і використовується як знак підтримки Путіна і війни. Саме тому в районі Герфорд не буде номерів "HF-Z".

За даними округу, заборона стосується лише номерних знаків з однією літерою. Комбінації з Z, як і раніше, все ще можливі.

Нагадаємо, Верховна Рада України визнала Росію державою-терористкою і заборонила її символіку "Z" та "V".