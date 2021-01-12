Влада США припинила розслідування щодо неконтрольованого прискорення електромобілів Tesla. Регулятор вивчив 127 випадків і дійшов висновку, що в жодному з них не було прискорення з вини програмного забезпечення.

Національне агентство з безпеки дорожнього руху в США (NHTSA) підбило підсумки річного розслідування щодо найбільшого виробника електромобілів Tesla.

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Регулятор вивчив 127 випадків ДТП за участю автомобілів Tesla і дійшов висновку, що в жодному з них не було мимовільного прискорення з вини ПЗ, а власники автомобілів просто плутали педалі прискорення та гальма.

Вивчивши наявні дані, комісія Office of Defects Investigation не виявила доказів на користь несправності, пов'язаної з мимовільним прискоренням в розглянутих транспортних засобах. "У кожній окремій ситуації є докази, що аварії внаслідок мимовільного прискорення в скаргах, на які посилається заявник, були викликані неправильним натисканням педалей. Немає жодних доказів несправності педалі акселератора, систем управління двигуном або гальмівних систем, які сприяли б будь-якому зі згаданих інцидентів. Немає жодних доказів того, що конструктивна особливість збільшує ризик неправильного використання педалі", - йдеться в доповіді NHTSA.

Приводом для розслідування стала петиція зі звинуваченнями на випадки неконтрольованого прискорення автомобілів Tesla. У Tesla назвали звинувачення "абсолютною брехнею", заявивши що таким чином зацікавлені особи намагаються знизити вартість акцій компанії.