Власти США прекратили расследование в отношении неконтролируемого ускорения электромобилей Tesla. Регулятор изучил 127 случаев и пришел к выводу, что ни в одном из них не было ускорения по вине программного обеспечения.

Национальное агентство по безопасности дорожного движения в США (NHTSA) подвело итоги летнего расследование крупнейшего производителя электромобилей Tesla.

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Регулятор изучил 127 случаев ДТП с участием автомобилей Tesla и пришел к выводу, что ни в одном из них не было самопроизвольного ускорения по вине ПО, а владельцы автомобилей просто путали педали ускорения и тормоза.

Изучив имеющиеся данные, комиссия Office of Defects Investigation не выявила доказательств в пользу неисправности, связанной с невольным ускорением в рассматриваемых транспортных средствах. "В каждой отдельной ситуации есть доказательства, что аварии в результате самопроизвольного ускорения в жалобах, на которые ссылается заявитель, были вызваны неправильным нажатием педалей. Нет никаких доказательств неисправности педали акселератора, систем управления двигателем или тормозных систем, которые способствовали бы любому из упомянутых инцидентов. Нет никаких доказательств того, что конструктивная особенность увеличивает риск неправильного использования педали", – говорится в докладе NHTSA.

Поводом для расследования стала петиция с обвинениями в случаи неконтролируемого ускорения автомобилей Tesla. В Tesla назвали обвинения "абсолютной ложью", заявив, что таким образом заинтересованные лица пытаются снизить стоимость акций компании.