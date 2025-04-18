По всій Україні відремонтували 727 тисяч метрів доріг

В усіх регіонах України тривають роботи з експлуатаційного утримання доріг - з початку року ліквідовано понад 727 тис. м2 ямковості. Про це пише ЦТС з посиланням на інформацію Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

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"Служби відновлення в областях проводять поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення. З початку року на автошляхах ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації дорожнього покриття на загальній площі понад 727 тис. м2", - йдеться в повідомленні.

Найбільша увага приділяється проведенню таких робіт на прифронтових шляхах - понад 70%. Йдеться про забезпечення військової логістики та евакуації поранених. Також тривають роботи експлуатаційного утримання автошляхів на під’їздах до пунктів пропуску через кордон.

Ямкові ремонти та відновлення дорожнього покриття проводять з використанням матеріалів відповідно до стану дорожнього покриття.