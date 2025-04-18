По всей Украине отремонтировали 727 тысяч метров дорог

Во всех регионах Украины продолжаются работы по эксплуатационному содержанию дорог - с начала года ликвидировано более 727 тыс. м2 ямочности. Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

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"Службы восстановления в областях проводят текущий ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения. С начала года на автодорогах ликвидировано повреждения, разрушения и деформации дорожного покрытия на общей площади более 727 тыс. м2", - говорится в сообщении.

Наибольшее внимание уделяется проведению таких работ на прифронтовых дорогах - более 70%. Речь идет об обеспечении военной логистики и эвакуации раненых. Также продолжаются работы эксплуатационного содержания автодорог на подъездах к пунктам пропуска через границу.

Ямочные ремонты и восстановление дорожного покрытия проводят с использованием материалов в соответствии с состоянием дорожного покрытия.