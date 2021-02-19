Інцидент зняли на відео з сусідньої машини.

На відео видно, як знак 5.16 "Напрямки проїзду за смугами", що висів над дорогою вулиці Хрещатик, впав на два автомобілі, що стояли під ним – Nissan Leaf та Seat Ibiza. Спочатку він висів на одному кріпленні та крутився. Потім алюмінієвий знак все-таки впав, причому видно, що пошкодив одразу два автомобілі. Подія сталася навпроти будинку мерії Києва – КМДА.

Дивіться відео падіння знака (обережно, ненорматитвна лексика, 18+):

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Відповідальним за встановлення, утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожніх знаків, світлофорів, пристроїв примусового зниження швидкості "лежачі поліцейські") на вулиці Хрещатик є комунальне підприємство "Київдорсерівс". Саме до нього водії постраждалих автомобілів мають пред'являти претензію щодо відшкодування збитків за цей випадок