Инцидент сняли на видео из соседней машины.

На видео видно, как знак 5.16 “Направления движения по полосам”, который висел над дорогой улицы Крещатик, упал на два автомобиля, стоявшие под ним – Nissan Leaf и Seat Ibiza. Сначала он висел на одном креплении и крутился. Затем алюминиевый знак все-таки упал, причем видно, что повредил сразу два автомобиля. Происшествие произошло напротив здания мэрии Киева – КГГА.

Смотрите видео падения знака (осторожно, ненормативная лексика, 18+):

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Ответственным за установку, содержание технических средств регулирования дорожного движения (дорожных знаков, светофоров, устройств принудительного снижения скорости “лежачие полицейские”) на улице Крещатик является коммунальное предприятие “Киевдорсервис”. Именно к нему водители пострадавших автомобилей должны предъявлять претензию о возмещении убытков за этот случай.