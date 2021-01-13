Похоже, организация дорожного движения в Киеве одна из худших в мире. По результатам исследования столица Украины занимает 7 место среди худших с точки зрения трафиков городов.

Политика киевских властей по борьбе с частными авто имеет плохой результат. Выделение полос общественного транспорта, принудительная эвакуация 50 тысяч автомобилей в год и искусственное уменьшение количества мест для парковки путем установки многих тысяч антипарковочных столбиков привели к огромным неудобствам для автомобилистов и значительный рост дорожных пробок.

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В 2020 году в рейтинге городов мира с крупнейшими пробками Киев занял седьмое место. Об этом свидетельствует индекс дорожного движения сервиса TomTom, охватывающий 416 городов в 57 странах мира на шести континентах.

Список городов с наибольшим трафиком возглавили:

Москва (Россия)

Мумбай (Индия)

Богота (Колумбия).

В ТОП-20 городов с самыми большими пробками вошли еще два украинских города: Одесса заняла 11 место, Харьков – 13. В 2019 году Киев занимал 12 место в этом рейтинге.

Анализ, проведенный службой внедрения и эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением КП “Центр организации дорожного движения”, свидетельствует, что средняя интенсивность движения транспорта на ключевых направлениях улично-дорожной сети Киева в 2020 году выросла на 4,8% по сравнению с 2019-м.