Схоже, організація дорожнього руху у Києві одна з найгірших у світі. За результати дослідження столиця України посідає 7 місце серед найгірших з точки зору трафіку міст.

Політика київської влади що до боротьби з приватними авто має поганий результат. Виділення смуг громадського транспорту, примусова евакуація 50 тисяч автомобілів на рік та штучне зменшення кількості місць для паркування шляхом встановлення багатьох тисяч антипаркувальних стовпчиків призвели до величезних незручностей для автомобілістів та значного зростання дорожніх заторів.

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У 2020 році в рейтингу міст світу з найбільшими заторами Київ посів сьоме місце. Про це свідчить Індекс дорожнього руху сервісу TomTom, що охоплює 416 міст у 57 країнах світу на шести континентах.

Список міст із найбільшим трафіком очолили:

Москва (Росія)

Мумбай (Індія)

Богота (Колумбія).

До ТОП-20 міст із найбільшими заторами увійшли ще два українських міста: Одеса посіла 11 місце, Харків – 13. У 2019 році Київ посідав 12 місце у цьому рейтингу.

Аналіз, проведений службою впровадження та експлуатації автоматизованої системи керування дорожнім рухом КП “Центр організації дорожнього руху”, свідчить, що середня інтенсивність руху транспорту на ключових напрямках вулично-дорожньої мережі Києва у 2020 році зросла на 4,8% у порівнянні з 2019-м.