У 2020 році Інспекція з паркування здійснила майже 50 тисяч евакуацій авто з вулиць столиці. До бюджету столиці дійшла лише четверта частина витрачених автомобілістами коштів.

Столична інспекція з паркування протягом 2020 року здійснила майже 50 тисяч евакуацій авто з київських вулиць на штрафмайданчики. Автомобілістам “послуги” евакуації обійшлись приблизно у 100 млн грн. Загальна сума штрафів, стягнутих у бюджет міста, склала майже 25 мільйонів гривень. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив, звітуючи про результати роботи міської влади в 2020 році.

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“Інспекція з паркування сьогодні здійснює контроль за дотриманням правил стоянки, зупинки і паркування в кожному районі міста Києва. У 2020 році здійснили майже 50 тисяч евакуацій авто на штрафмайданчики. Цього року облаштували новий штрафмайданчик на 600 місць у центральній частині міста. Сума надходжень від штрафів до бюджету столиці склала майже 25 мільйонів гривень”, – підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що “викуп” кожного евакуйованого автомобіля обходиться “порушнику” майже у 2 тисячі гривень. Після сплати цієї суми юристи радять звертатись до суду, адже є досить високі шанси повернути витрачені гроші і отримати моральну компенсацію.