В 2020 году Инспекция по парковке провела почти 50 тысяч эвакуаций авто с улиц столицы. В бюджет дошла лишь четвертая часть потраченных автомобилистами средств.

Столичная инспекция по парковке в 2020 году осуществила почти 50 тысяч эвакуации авто с киевских улиц на штрафплощадки. Автомобилистам "услуги" эвакуации обошлись примерно в 100 млн грн. Общая сумма штрафов, взысканных в бюджет города, составила почти 25 миллионов гривен. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил, отчитываясь о результатах работы городской власти в 2020 году.

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"Инспекция по парковке сегодня осуществляет контроль за соблюдением правил стоянки, остановки и парковки в каждом районе города Киева. В 2020 году осуществили почти 50 тысяч эвакуации авто на штрафплощадки. В этом году обустроили новую штрафплощадку на 600 мест в центральной части города. Сумма поступлений от штрафов в бюджет столицы составила почти 25 миллионов гривен", – подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, что "выкуп" каждого эвакуированного автомобиля обходится "нарушителю" почти в 2000 гривен. После уплаты этой суммы юристы советуют обращаться в суд, ведь есть достаточно высокие шансы вернуть потраченные деньги и получить моральную компенсацию.