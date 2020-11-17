Міністерство внутрішніх справ планує запустити в Києві найближчим часом нову функцію камер спостереження – відеофіксацію порушень при проїзді смугою громадського транспорту.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров. За його словами, ІТ-фахівці МВС вже розробили і впровадили в камери автоматизованих комплексів нові функції відеофіксації порушень при проїзді смугою громадського транспорту. Ці функції пройшли метрологію і процес сертифікації.

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“Ми вже знаємо про всі небезпечні перехрестя і проблемні ділянки доріг, де відбувається найбільше порушень ПДР. Однак держава фінансово не в змозі в короткий період встановити там камери автоматичної відеофіксації”, – зазначив Федоров.

Камери встановлять приватні компанії. “Приватна компанія за свій рахунок встановлює камеру, і деякий час кошти від штрафів за порушення ПДР йдуть приватній компанії для погашення витрат і отримання фінансової вигоди”, – сказано в повідомленні.

Передбачається, що після узгодженого сторонами періоду камери перейдуть у комунальну власність.

Нагадаємо, що з 1 червня водіям, які перевищили швидкість в межах Києва та Київської області і потрапили в поле зору камер фотовідеофіксації, стали надходити “листи щастя”. Після цього у Київській області дещо зросла аварійність.

Нагадаємо, що таксистам та велосипедистам дозволено їздити смугами громадського транспорту.