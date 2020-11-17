Министерство внутренних дел планирует запустить в Киеве в ближайшее время новую функцию камер наблюдения – видеофиксацию нарушений при проезде по полосе общественного транспорта.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров. По его словам, ИТ-специалисты МВД уже разработали и внедрили в камеры автоматизированных комплексов новые функции видеофиксации нарушений при проезде по полосе общественного транспорта. Эти функции прошли метрологию и процесс сертификации.

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"Мы уже знаем обо всех опасных перекрестках и проблемных участках дорог, где происходит больше всего нарушений ПДД. Однако государство финансово не в состоянии в короткий период установить там камеры автоматической видеофиксации”, – отметил Федоров.

Камеры установят частные компании. “Частная компания за свой счет устанавливает камеру, и некоторое время средства от штрафов за нарушение ПДД идут частной компании для погашения затрат и получения финансовой выгоды”, – сказано в сообщении.

Предполагается, что после согласованного сторонами периода камеры перейдут в коммунальную собственность.

Напомним, что с 1 июня водителям, которые превысили скорость в пределах Киева и Киевской области и попали в поле зрения камер фотовидеофиксации, стали поступать “письма счастья”. После этого в Киевской области немного возросла аварийность.

Напомним, что таксистам и велосипедистам разрешено ездить по полосам общественного транспорта.