Mercedes-AMG One збирають уручну у Великій Британії. Поки що розпочали виробництво першого із запланованих 275 автомобілів.

П'ять років тому Mercedes-AMG представила на автосалоні у Франкфурті концепт Project One - найшвидший автомобіль з трикутною зіркою. Початок виробництва гіперкара з турбодвигуном рівня Формули-1 постійно відкладався саме через силовий агрегат V6 об'ємом 1.6 л, який потрібно було адаптувати під норми шуму та екологічні вимоги Євро-6. Але всі складнощі у минулому і перша клієнтська машина вже стає реальною.

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Mercedes-AMG One збирають повністю вручну на заводі Mercedes-AMG High Performance Powertrains у Бріксворті (Англія). Цим займаються ті ж люди, які розробляють та випускають силові агрегати для гоночних автомобілів команди Mercedes-AMG Petronas F1. Спеціально для випуску гіперкара AMG та Multimatic збудували окреме підприємство.

Mercedes-AMG порівнює виробництво Mercedes-AMG One з виготовленням розкішного годинника. У процесі задіяно понад 50 осіб, при цьому кожен автомобіль проходить через 16 складальних та випробувальних станцій.

Деякі підсистеми спочатку попередньо збираються та перевіряються на працездатність, потім знову розбираються і тільки після цього остаточно встановлюються в автомобіль. Це стосується, наприклад, карбонового монокока з вклеєним дахом, а також всіх частин, що знімаються, кузова, які також виконані з легкого і міцного, але теж дорогого матеріалу.

Після завершення збирання заводський тест-пілот перевіряє машину на сусідньому полігоні. Коли приймальні випробування пройдені успішно, 1049-сильний автомобіль укутують захисною плівкою і в закритій вантажівці перевозять Аффальтербах в Німеччині, штаб-квартиру AMG. Там власник отримує свою дорогоцінну покупку та проходить технічний інструктаж.

Надзвичайно складний турбодвигун V6 видає 566 кінських сил і працює на холостому ходу при 1200 об/хв, що на диво мало, враховуючи, що у взятого за основу двигуна боліда F1 цей показник становить 5000 об/хв. У той самий час максимальні обороти досягають 11 000 об/хв.

ДВЗ допомагає квартет електричних двигунів. По одному мотору посідає кожне з передніх коліс (сумарна потужність 322 к.с.), третій, потужністю 161 к.с. з'єднаний з колінчастим валом двигуна V6. Ще один електричний агрегат розвиває 121 л.с., він пов'язаний із турбонагнітачем.

Mercedes-AMG One оснащується оригінальною семиступінчастою трансмісією, якої немає на жодному іншому автомобілі та літій-іонною батареєю ємністю 8,4 кВтг. Цього заряду вистачає приблизно 18 км. пробігу на електротязі.

З 0 до 100 км/год Mercedes-AMG One прискорюється за 2,9 секунд, а з 0 до 200 км/год - за 7 секунд. Максимальна швидкість сягає 352 км/год. Стартова ціна Mercedes-AMG One - від 2,27 млн. євро.