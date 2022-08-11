У столичному тюніг-ательє створили мініатюрний Mercedes-Benz G-клас, який точно повторює усі деталі реального проекту.

Тюнери вирішили створити міні модель реального проекту у масштабі 1:18. Результат вийшов приголомшливим.

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Знайомтеся – експонат тюнінг-ательє South.Art. Ця робота повністю повторює реальний проект, який колись створили на абсолютно справжній і робочій машині. Але тепер повторили його у мініатюрі. Звісно, це було складно. Усі матеріали потребують дотримання технологій роботи з ними, температурного режиму, фізичної сили, яку до них прикладають під час обклеювання.

Спеціалісти відміряли пропорційно малесенькі шматочки. Треба було розтягнути маленький відрізок плівки і не розірвати його. А нагріти невеличку поверхню і не нагріти все інше навколо – дуже складно.

Повторити усе у мікророзмірі було ще тим завданням. Але майстри тюнінг-ательє з ним впорались.